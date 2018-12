Stromausfall am Feiertag

Aufregung am Ersten Weihnachtsfeiertag: Wegen eines Stromausfalls in Teilen von Edingen-Neckarhausen und Ladenburg schien die Zubereitung vieler Festgerichte vorübergehend in Gefahr zu sein. Kurz nach acht Uhr morgens war zunächst für die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die weihnachtliche Ruhe vorüber: Die Leitstelle meldete über Funk einen lauten Knall an einer Umspannstation im Brenngässel. Vor Ort stellten die Helfer aber weder Rauch noch Feuer fest.

Während der Bereich noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert wurde, erreichten Fachleute von Netze BW die Einsatzstelle. Gemeinsam mit den Technikern fuhr die Feuerwehr verschiedene Trafostationen an, um den Fehler zu lokalisieren. Nach knapp zwei Stunden war der Defekt behoben und das Festtagsessen in der warmen Stube gerettet.

Auch Altenheime betroffen

Auch Unterkreisführer, Vize-Kreisbrandmeister, Polizei und Rettungsdiensteinsatzleiter waren vor Ort. Da die Dauer der Arbeiten zu Beginn nicht absehbar gewesen war, wurde die Bevölkerung vorsorglich über die Smartphone-Warndienste Katwarn und Nina informiert. Betroffen waren auch zwei Altenheime und die Leitstelle Rhein-Neckar. Während Letztere über eine eigene Notstromversorgung verfügt, wurde im Seniorenheim in der Trajanstraße eine Notstromversorgung durch die Feuerwehr sichergestellt. pj

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 27.12.2018