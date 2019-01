Studie soll Standort der neuen Halle bestimmen

Der Grundsatzbeschluss zum Bau einer neuen Sporthalle im Bereich Römerstadion ist bereits gefallen. Doch wo genau soll sie errichtet werden? Eine Antwort auf diese Frage erwartet sich die Stadt von einer Machbarkeitsstudie, die der Technische Aussschuss des Gemeinderats in seiner Sitzung vergeben soll, die am Mittwoch um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses beginnt.

Bis zum Jahr 2021 soll die für den Schul- und Vereissport vorgesehene Anlage stehen. Danach möchte die Verwaltung die Sanierung der Lobdengauhalle angehen. Für die Erstellung der Machbarkeitsstudie schlägt die Verwaltung die Firma MVV Regionalplan vor. Die Studie soll 18 900 Euro kosten und Mitte März vorliegen.

Eine weitere Machbarkeitsstudie betrifft die Durchgängigkeit des Gewässersystems Kandelbach-Losgraben und zwar für den Bereich A5 und Verteilerbauwerk am Bauhof Schriesheim. Mit „Durchgängigkeit ist gemeint, dass sich Fische möglichst ungehindert in dem Gewässer bewegen können. Da die Maßnahme sowohl Ladenburger als auch Schriesheimer Gemarkung betrifft, teilen sich die beiden Städte die Kosten von rund 22 000 Euro für die Studie, die das Ingenieurbüro Wald + Korbe erstellen soll.

Zudem beraten die Ausschussmitglieder über drei Bauthemen: Antrag auf Befreiung zur Errichtung eines Sichtschutzzauns im Stahlbühlring, Antrag zur Umgestaltung einer Scheune zu einem Wohngebäude im Kandelbachweg und Erweiterung einer Carportanlage an der Grundstücksgrenze in der Straße Am Galgbrunnen. kba

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.01.2019