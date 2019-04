Susanne Koch: „Schweden hat mich total verändert“

Als Auslandslehrerin zusammen mit dem damals 15-jährigen Sohn Henri für drei Jahre nach Schweden zu ziehen, während Tochter und Ehemann in der Heimatregion bleiben: Diese Entscheidung fiel Susanne Koch nicht leicht. Doch stand Tochter Lilli hierzulande bereits vor dem Abitur. Deshalb beschloss der Familienrat, sich gegenseitig zu besuchen, so oft es geht. Dass allein Lilli 15 mal ins dunkelrot gestrichene Waldhaus mit weißen Fensterrahmen und Ostseeblick reisen würde, hätte damals keiner gedacht.

„Ich bin mit Michel aus Lönneberga in die Villa Kunterbunt gezogen“, sagt Koch im Gespräch mit dem „MM“ schmunzelnd über eine spannende Zeit voller Höhen und Tiefen. „Wir sind ins schwedische Leben eingetaucht, und in eine Kultur, die zunächst fremder ist, als man denkt“, erklärt die Lehrerin für Chemie, Englisch und Ethik am Carl-Benz-Gymnasium (CBG) in Ladenburg. Um es vorweg zu nehmen: Wie Lilli meisterte auch Henri das Abitur mit Bravour. Er jedoch in Schweden – samt Schulpreis in Chemie und Physik. Und Kochs beruflich selbstständiger Ehemann Thomas kam im zweiten Jahr für zwölf Monate nach Stockholm. Dort unterrichtete sie an der „Tyska Skolan“, eine von weltweit 140 deutschen Auslandsschulen. Koch hatte sich um eine Stelle als so genannte Bundesprogrammlehrkraft beworben. Ihr Traum wäre Barcelona gewesen. Sie durfte jedoch lediglich zwei Regionen angeben, in die sie absolut nicht wollte. Die Lehrerin bekam zwölf Angebote, darunter Ankara, Peking, Prag und Paris.

Familie hilft mit

„Mit so gesuchten Fächern wie Chemie und Ethik hatte ich große Chancen“, sagt Koch. Sie wählte Stockholm, weil es auch für Henri in Frage kam und in Skandinavien jeder Englisch spricht. „Ich wollte einmal aus meiner Komfortzone raus, über den Tellerrand hinausschauen und gleichzeitig meinem Sohn ermöglichen, seinen Horizont zu erweitern“, schildert Koch ihre Motivation. Die ganze Familie half vor Ort dabei, das charakteristische Landhaus, das Koch „wie aus dem Bilderbuch“ erschien, einzurichten. „Vom ersten Tag an ging es meinem Sohn fantastisch: Er ist sofort in der Gesellschaft angekommen“, berichtet Koch. Es habe seinem Naturell eher entsprochen als ihrem impulsiven Temperament, dass man in Schweden eher Zurückhaltung pflegt. Während Henri also schwedisch lernte und übers Fußballspiel schnell Freunde fand, tat sich seine Mutter schwerer: Als ehrlicher und direkter Typ eckte sie oft an. Ihre Schüler hatten anfangs Angst vor ihr.

„In Schweden redet man nicht Tacheles“, erklärt sie. Alles, was wertend klinge, sei verpönt. So werde auch im Klassenzimmer weder kritisiert noch gelobt. „Lehrer haben keine Autorität“, sagt Koch. Der schwedische Ausdruck „Lagom“, für den es im Deutschen keine Entsprechung gebe, beschreibe es ganz gut, so Koch: Bedeute er doch so viel wie „gerade richtig“, eben nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern ausgewogen und im Konsens. Keiner sei besser und keiner schlechter. „Das erste Jahr war echt schwierig, bis ich verstanden habe, wie diese Gesellschaft tickt“, räumt Koch ein. Dabei half ihr das in der Region populäre „Lindy Hop“ tanzen zu Swing-Musik und das Mitfeiern bei den vielen traditionellen Festen wie „Mittsommar“, der längste Tag des Jahres, und Santa Lucia. Zu diesem Lichterfest vor Weihnachten, wenn in Stockholm um halb drei nachmittags die Sonne unter- und erst um neun Uhr morgens wieder aufgeht, kam ihre Schulklasse den ganzen weiten Weg aus der Stadt heraus in Kochs Waldhaus, um mit ihr zu frühstücken und danach gemeinsam die Kirche zu Besuchen.

Atemberaubende Landschaften

Als Naturmensch genoss Koch zu jeder Jahreszeit atemberaubende Landschaften, aber auch das urbane Leben Stockholms mit seinen kulinarischen und kulturellen Angeboten: „Da gibt es so viele positive Schwingungen, obwohl man in Schweden so zurückhaltend ist“, staunt sie noch immer. Keine einzige dieser Erfahrungen wolle sie mehr missen. Diese seien „wie ein Rucksack, von dem ich in meinem weiteren Leben sehr profitiere“. Koch weiß: „Schweden hat mich total verändert, und ich sage seltener direkt, was ich denke.“ Im Umgang mit den Schülern am CBG sei sie „sehr schwedisch geworden“: Wie in Schweden üblich, traue sie ihnen etwas zu, überlasse ihnen mehr Eigenverantwortung. Und wenn sich doch mal Widerwille regt, dann erinnert sie sich an das schwedische Sprichwort: „Das regelt sich schon.“

