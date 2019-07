T-Band spielt zum Jubiläum

Im Rahmen seines 10. Geburtstags nach der Fusion veranstaltet der Tennisclub Ladenburg (TCL) am Samstag, 27. Juli, und Sonntag, 28. Juli, ein zweitägiges Sommerfest. Am ersten Abend tritt auf dem Beachplatz die beliebte T-Band aus Schriesheim auf. Das Motto ihres musikalischen Programms: „Sixties bis heute“. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Die Veranstalter kündigen dazu eine Cocktail- und Weinbar mit sommerlichem Flair an. Das Gasthaus „Ochsen“ kocht „live“ auf einem der Tennisplätze. Im Anschluss steigt eine DJ-Party im „ClubHouse“. Vorverkaufskarten gibt es zu 10 Euro in der Postfiliale „Bei Biggi“, Toto-Lotto und Schreibwaren Zillikens (beide Ladenburg), Utes Bücherstube (Schriesheim) und im Internet (www.zweilaut.com). An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro. Am Sonntag sind ab 11 Uhr die Ladenburger Altstadtmusikanten zu Gast beim musikalischen Frühschoppen mit Ehrung der Vereinsjubilare (Eintritt frei).

„RömerCup“ nach Altstadtfest

Wie TCL-Chef Ralf Große-Wilde ferner mitteilt, begann das „Zehnjährige“ bereits sportlich, und zwar mit einer Skifreizeit im März, gefolgt vom internationalen BeachCup und dem Tennisturnier SpringBreak im April. Im Juni standen BeachTennis- und Tennis-Trainingslager im italienischen Cervia auf dem Jubelprogramm. Nach dem Ladenburger Altstadtfest im September sollen noch „RömerCup“-Tennis und -BeachTennis sowie die Finalrunde der neuen Südwestliga im BeachTennis folgen. pj

