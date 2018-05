Tabea Bühler meistert erste Hauptrolle mit Bravour

Der bewegende Zweiakter zum 40. Geburtstag der Theaterinitiative Ladenburg wird am 4., 5., 11., und 12. Mai jeweils um 20 Uhr sowie am Donnerstag, 10. Mai, um 18 Uhr in der „Pflastermühle“ (Wallstadter Straße 36-38) des renovierten Jugend- und Kulturzentrums „Kiste“ aufgeführt.

Die glänzenden Darsteller um Regisseurin Christine Heinzel unterstützen Daniele Colombo, Niels Beier, Christian Gaber (Technik), Ferdi Abbate, Gerald Glombitza (Stimmen), Stefan Holtzem, Janeke Albers, Janina Bauder (Artwork) und Uta Jungcurt (historische Projektbegleitung).

Eintritt: 12 Euro (ermäßigt: 10); Vorverkauf: VHS Ladenburg-Ilvesheim und Linea-Schuhe, Ladenburg (Hauptstraße 16).

Reservierung: www.til-ladenburg.de. pj