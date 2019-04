„Tag des Bieres“ im Rosenhof

Zum „Tag des deutschen Bieres“ am Dienstag, 23. April, lädt Diplombraumeister Kai Müller in seine Lobdengaubrauerei im Ladenburger Stadtteil Rosenhof ein. Ab 14 Uhr wird gegrillt. Um 16 Uhr setzt der „Heimat- und Bierforscher“ Peter Ullrich einen lokalhistorischen Akzent, indem er eine 102 Jahre alte Bügelflasche mit Porzellan-Keramikkopf der früheren Kronen-Brauerei Ladenburg von Josef Beidinger präsentiert. Die Idee dahinter: „In einem illustren Kreis ergeben sich in lockerer Runde Geschichten über längst vergangene Ladenburger Braustätten und Wirtshäuser.“ Hintergrund: Am 23. April 1516 wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet, wonach zu dessen Herstellung nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden sollen. pj

