Tagsüber immer weniger Kräfte verfügbar

Der Bericht greife allerdings kritisch auf, dass die sogenannte Tagesverfügbarkeit von Feuerwehrleuten, die zwischen sieben und 17 Uhr in der Regel vor Ort sind und im Ernstfall schnell eingreifen können, „Sorgen bereitet“, so Schmutz. Dieses Problem hatte Lange schon öfter deutlich angesprochen, zuletzt bei der jüngsten Hauptversammlung (wir berichteten). „Wir müssen uns da Gedanken machen und zukünftig beispielsweise bei Neueinstellungen darauf hinwirken, dass sich Mitarbeiter bei der Feuerwehr engagieren“, so der Bürgermeister.

Insgesamt sei die „Wehr gut ausgestattet“, fasste Schmutz weitere wesentliche Erkenntnisse zusammen und betonte, dass dies auch so bleiben solle: Ein zweiter Mannschaftstransportwagen (MTW, Kostenpunkt: rund 59 000 Euro) sei „im Haushalt 2018 bereits eingepreist“, aber mit einem Sperrvermerk versehen worden.

Der Plan weise diesen Bedarf jedoch ebenso klar aus, so Schmutz, wie weitere kostenintensive Anschaffungen bis 2023, darunter das bereits 2020 für 350 000 Euro zu ersetzende Löschgruppenfahrzeug (LF 16).

„Der Gemeinderat nimmt das Planwerk zustimmend zur Kenntnis, stimmt damit aber nicht über Beschaffungen ab“, betonte Schmutz vor den Stellungnahmen der Fraktionen. Die Bereitschaft der CDU, die Feuerwehr „im erforderlichen Umfang“ auszustatten, signalisierte Karl-Martin Hoffmann. Auch er sah Handlungsbedarf bei der schwindenden Tagesverfügbarkeit. „Die Feuerwehr leistet wertvolle Arbeit und ist uns immer wichtig, aber trotzdem erschließt sich uns die Notwendigkeit eines neuen Mannschaftstransportwagens noch nicht so ganz“, sagte Angelika Gelle (SPD).

Dieser Ausführung schloss sich Gudrun Ruster (Freie Wähler) inhaltlich teilweise an: „Was den neuen MTW betrifft, sind wir nicht alle ganz einer Meinung.“ Als Stadträtin Ruster die Initiative der Stadt Leimen bei der Gewinnung von kommunalen Mitarbeitern als beispielhaft anführte, um die Tagesverfügbarkeit zu verbessern, konterte Lange schmunzelnd: „In Leimen wurde deshalb extra ein MTW gekauft.“

Auf zwei Nachfragen von Alexander Spangenberg (B’90/Die Grünen) erklärte Lange, dass die Werksfeuerwehr der Chemischen Betriebe Ladenburg „nach wie vor so aufgestellt ist, wie sie sein muss“. Kooperationen mit benachbarten Wehren sei bei Fahrzeugen in der Praxis „nicht so einfach“.

Wolfgang Luppe (FDP) bedankte sich für den Bedarfsplan als „aktive Öffentlichkeitsarbeit“. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 22.05.2018