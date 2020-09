Tauschregal eröffnet

Eröffnen das Bücherregal (v. l.): Petra Göhring, Beate Glowinski, Bürgermeister Stefan Schmutz. Peter Jaschke (pj)

Eine ehemalige Telefonzelle dient in der Ladenburger Hauptstraße am Fuß der Rathaustreppe als neuer öffentlicher Bücherschrank. Bürgermeister Stefan Schmutz hat das Regal am Donnerstag zusammen mit Bibliotheksleiterin Petra Göhring und Beate Glowinski vom städtischen Stadtmarketing eröffnet. An ebenso prominenter wie passender Stelle gegenüber der Stadtbücherei, wie Schmutz hervorhob.

Es handelt sich um eine ausrangierte Original-Fernsprechkabine der Deutschen Telekom. Ein spezialisierter Anbieter aus Ostdeutschland hatte das Häuschen für 3000 Euro mit Regalböden ausgestattet und angeliefert. Ein Photovoltaikmodul auf dem Dach sorgt für Sonnenstrom, der die Zelle abends beleuchtet. „Damit geben wir auch Nachtschwärmern die Gelegenheit, sich ein Buch auszuleihen“, sagte Schmutz schmunzelnd und fügte zugleich an, dass die Bücherzelle, die sich auch abschließen lässt, in der der Regel rund um die Uhr geöffnet ist. Sexistisches, Radikales und Gewaltverherrlichendes darf nicht eingestellt werden.

„Wir sind aufgrund der Erfahrungen in der Vergangenheit überzeugt, dass auch das neu eröffnete Bücherregal sehr gut angenommen wird“, so Schmutz. Wegen Vandalismusschäden musste das auf eine bürgerschaftliche Initiative zurückgehende Bücherregal am früheren Standort im Domhofkomplex abgebaut werden. „Das Tauschprinzip gilt weiterhin“, betont Schmutz. Das heißt: Es sollen keine Bücher in Massen entsorgt werden. Darauf wollen Nachbarn wie Haarstudio Nicht und die Bibliothek ein Auge haben. pj

