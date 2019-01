Tausende Euro bei Einbruch erbeutet

Mehrere Tausend Euro in bar haben Einbrecher aus einem Haus in der Ladenburger Lopodunumstraße gestohlen. Wie die Polizei gestern mitteilte, hatten die Täter im Verlauf des Mittwochs zwischen 8.30 und 19 Uhr eine Tür zu dem Anwesen aufgewuchtet. Drinnen durchsuchten sie das Schlafzimmer. Ob sie außer dem Bargeld weitere Beute machten, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die in der genannten Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 06203/9 30 50 beim Revier in Ladenburg oder unter 0621/1 74 44 44 bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg zu melden. red/pol

