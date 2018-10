Teilsperrung der Weinheimer Straße

Die Stadtverwaltung Ladenburg teilt mit, dass zu Beginn der Herbstferien am Montag, 29. Oktober, und Dienstag, 30. Oktober, die abschließenden Arbeiten zur Herstellung des neuen Kreisverkehrs an der Weinheimer Straße stattfinden. Aus diesem Grund wird die Weinheimer Straße stadtauswärts in Richtung L 536 ab der Einmündung Im Unteren Rech bis nach dem Abzweig Hirschberger Allee voll gesperrt. Die Zu- und Abfahrt des Wohngebiets „Weihergärten“ ist an diesen beiden Tagen nur über die Schriesheimer Straße/Martinskreisel möglich. Verkehrsteilnehmer von der L 536 kommend werden großräumig über Benzstraße/Wallstadter Straße umgeleitet. Die Umleitungen sind ausgeschildert. Die Arbeiten werden von der Firma Hauck (Neckarbischofsheim) ausgeführt. pj

© Mannheimer Morgen, Samstag, 13.10.2018