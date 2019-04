Termine für Sportabzeichen

Die ersten Abnahmetermine zur Erlangung des Sportabzeichens finden am Dienstag, 7. Mai, um 18 Uhr (Radfahren), am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr (Walking) und am Freitag, 17. Mai, um 17 Uhr (Leichtathletik) statt. Treffpunkt ist jeweils das Römerstadion. Schwimmabnahmen erfolgen voraussichtlich erstmals am Mittwoch, 5. Juni, um 19 Uhr. Weitere Termine und Allgemeines enthält eine „Information für Sportabzeichenbewerber“. Diese befindet sich in der Rathaus-Pforte im OAL-Fach und kann zu den üblichen Öffnungszeiten abgeholt werden. Außerdem gibt es sie unter www.ladenburg.de, Rubrik „Leben und Wohnen“ bei „Vereinen“ im Unterpunkt „OAL““. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019