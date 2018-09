THW hilft bei der Bekämpfung des Moorbrands

Zu den Einsatzkräften, die den Moorbrand auf einem Bundeswehrgelände im Emsland bekämpfen, zählen auch Trupps des Technischen Hilfswerks (THW) Ladenburg. Am 19. September ist die Fachgruppe Wasserschaden / Pumpen des Ortsverbands mit Manuel Schwindt und Kevin Einsmann nach Meppen ausgerückt. Ausgestattet ist sie mit einer Großpumpe, die bis zu 15 000 Liter Wasser pro Minute transportieren kann, sowie mit einem Lkw für Besatzung und Ausstattung.

Der erste Trupp kam nach Informationen von Stefan Gall, dem Beauftragten für Öffentlichkeit des THW Ladenburg, gestern wieder wohlbehalten in die Römerstadt zurück. Dafür schickte der Ortsverband Erich Ackermann und einen THW-Mann aus Eberbach nach Meppen, die dort die Pumpe weiter bedienen.

Die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen bezeichnet Gall als das „leistungsstarke Instrument des THW bei der Bekämpfung von Überflutungen und Überschwemmungen“. Nur geht es diesmal darum, möglichst viel Wasser heranzutransportieren, um den Brand in den Griff zu bekommen.

Die Helfer fluteten deshalb eine größere Fläche, um ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wälder zu verhindern. Um das Löschwasser an die Einsatzstellen zu bekommen, hat das THW drei Wasserförderstrecken eingerichtet. Mittels Pumpen wird das Nass aus einem Fluss über mehrere Kilometer zu den Übergabestellen transportiert. Dort können es die bei der Brandbekämpfung eingesetzten Feuerwehren übernehmen. Jede Förderstrecke transportiert etwa 5000 Liter Wasser pro Minute. In der Gefahrenzone arbeiten die Ladenburger THW-Männer nicht, so Gall: „Sie kommen mit dem Rauch in Kontakt, aber nicht mit dem Feuer.“

Wie berichtet, war der Moorbrand infolge eines Raketentests der Bundeswehr Anfang September ausgebrochen. Erste Löschversuche kamen nicht in Gang, weil eine Löschraupe der Bundeswehr ausfiel und die andere in der Werkstatt stand. So konnte sich ein unterirdischer Schwelbrand in dem trockenen Torf entwickeln. Nach einer Meldung von gestern sind die oberirdischen Feuer mittlerweile erloschen, aber es gibt noch unzählige unterirdische Glutnester.

