„Toll, dass wir so etwas anbieten können“

„Alle Indianer zurück ins Zelt!“ Nach diesem fröhlichen Kommando lud Programmchef Christian Steinbach „Superhelden“ ein, sich vor der Bühne zu zeigen. Dann kamen „Glitzerfeen“ und „Meerjungfrauen“. Weitere beliebte Kostümtypen erhielten ebenso gebührenden Applaus von insgesamt rund 140 Mädchen und Jungen sowie deren Begleitern im ausverkauften Saal des Günther’schen Kindergartens. Dort fand wieder der Kinderfasching der katholischen St. Gallus-Gemeinde statt.

„Jetzt wird’s Zeit, dass ihr warm werdet“, gab Steinbach das Signal zum „Stopptanz“: Alle hielten stets wie versteinert inne, wenn die Musik für Sekunden verstummte. Auch von der „Disco-Session“ mit Trockeneisnebel zu „Das singende Känguru“ ließen sich die jungen Besucher begeistern. Der ganze Saal sang mit Steinbach an der Gitarre „Zehn Astronauten“. Dessen künstlerische Assistentinnen Clarissa und Veronika Hoffmann, Charlotte und Anouk Lipowsky sowie Sophia Steinbach leisteten ganze Arbeit beim Vorturnen und Mitsingen. „Das Programm ist ganz gut“, sagte eine „Pandabärin“, als sie sich bei den vielen Helfern am Tresen ihre Brezel abholte. Die Neunjährige vermisste nur „Tänze für größere Kinder“. Das hielt die Grundschülerin jedoch nicht davon ab, sich gleich darauf wieder ins bunte Treiben zu stürzen.

Rundum begeistert zeigte sich Pfarrer Matthias Stößer. „Toll, dass wir in der Gemeinde so etwas anbieten können“, fand der Chef der Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim. Zuvor hatte er in seiner noch jungen Amtszeit seit April 2018 mit gereimten Worten und närrischem Ratschen-Rattern erstmals den Kinderfasching eröffnet. Es sei „einfach schön, die ausgelassene Freude der Kinder zu erleben“, sagte Stößer. „Einen tanzenden Pfarrer haben wir noch nicht gehabt“, freute sich eine begeisterte Besucherin aus der Familiengottesdienstgruppe, die an diesem Nachmittag Kinder von Geflüchteten betreute.

Für einen Höhepunkt sorgte erneut der Gastauftritt der Kindergarde „Konfettis“ vom Karnevalsverein „Kummetstolle“ aus Neckarhausen. Trainerin Anisa Metz und Betreuerin Ulrike Nothhof hatten die sechs Mädchen, die als „Cheerleader“ einen Song aus „High School Musical“ choreografisch glänzend umsetzten, nach Ladenburg begleitet. „Wir sind selbst Eltern und wollen etwas Fasnachtliches für Kinder anbieten“, begründete Stadtrat Karl-Martin Hoffmann im Clownskostüm sein Engagement im Organisationsteam mit Ehefrau Regine sowie Kerstin und Christian Steinbach, Markus Wolf und Ulrike Grimm. pj

