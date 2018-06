Tosender Applaus als Dank

Anzeige

Seit vielen Jahren schon gibt es das Zirkusprojekt an der Merian-Realschule. Waren es in den vergangenen Jahren immer „Profis“, zum Beispiel vom Kinderzirkus „Paletti“, die die Schülerinnen und Schüler eine Woche lang trainiert haben, so übernahmen das in diesem Jahr die beiden Lehrer Carolin Scheviola und Fabian Müller zusammen mit den Klassen- und Sportlehrern der sechsten Klassen. Denn auch das ist neu: Ab sofort findet das Zirkusprojekt immer in der Klassenstufe sechs, nicht wie früher in sieben oder acht, statt.

Alle ziehen mit

Ganz im Zeichen des Sozialprofils der Schule – nämlich dem Zusammenhalt und respektvollen Umgang untereinander, um gemeinsam etwas zu erreichen – standen auch die insgesamt vier Tage, an denen die Kinder sich auf den großen Auftritt im „Zirkus Meriano“ vorbereitet haben. „Es war äußerst erfreulich, dass es an allen Tagen weder Streit noch irgendwelche Unstimmigkeiten gab“, so Fabian Müller. „Alle wollten eben gemeinsam ihr Ziel, nämlich die Vorführung am heutigen Abend, erreichen“ pflichtet ihm seine Kollegin Carolin Scheviola bei.

Und so konnte Schuldirektorin Edeltrud Ditter-Stolz neben den Eltern und Geschwistern der „Zirkusartisten“ auch viele Schüler und Bürgermeister Stefan Schmutz in der Lobdengauhalle begrüßen. Ihr Dank galt den Damen und Herren des Fördervereins für die Bewirtung sowie den Schülerinnen und Schülern der höheren Klassenstufen, die sich um den Um- und Aufbau sowie um die Technik kümmerten. Außerdem verkauften die Schüler der 5. Klassen Popcorn. Der Erlös fließt in das Zirkusprojekt, ebenso wie die Spenden am Ende der Veranstaltung.