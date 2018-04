Training mit Weltmeisterin Sophie Wachter

Anzeige

Beim Budo-Club Rhein-Neckar (BCRN) in Ladenburg fand erneut ein Training unter prominenter Anleitung statt: Mit Sophie Wachter stand diesmal die Team-Weltmeisterin in der Karate-Disziplin Kata aus Frankfurt am Main zunächst vor den Kindern des regionalen Talentstützpunkts am BCRN.

Nachmittags gab es dann in der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule eine Übungseinheit für Jugendliche und Erwachsene aus dem Verein. „Dieser Talentstützpunkt ist etwas Besonderes, weil der Leiter Richard Seipp da sehr hinterher ist“, sagte Wachter am Vormittag im Gespräch mit dieser Zeitung.

Nachwuchsförderung ist wichtig

„Wichtig ist mir, die Nachwuchsförderung zu unterstützen und als Vorbild zu agieren, damit die Kinder dabei bleiben, denn ich selbst war früher auch happy, wenn aktive Athleten bei uns im Training waren“, erklärt die 24-jährige Sportsoldatin der Bundeswehr-Fördergruppe Mainz, die Wirtschaftspsychologie studiert. 2014 gewann sie mit dem deutschen Kata-Team die Heim-WM in Bremen. Und zwar in der stilisierten Kampfkunst mit imaginären Gegnern. „Mein Ziel ist es, weiterhin an der Weltspitze zu bleiben“, antwortet die Athletin auf eine entsprechende Frage von Bürgermeisterstellvertreter Bernd Garbaczok, der den ersten Trainingsblock beobachtete.