Trendsport bringt Hebern Mitglieder

Unruhig tigert Felix Machus im Eingangsbereich der Lobdengau-Halle auf und ab. Es gilt einerseits, die Muskulatur warm zu halten. Andererseits hat er auch Lampenfieber. Denn der 22-jährige Rimbacher bestreitet beim 9. Walter Engel-Turnier zur Kerwe seinen ersten Wettkampf als Gewichtheber des Athletik-Sport-Vereins (ASV) Ladenburg. Er ist einer von insgesamt drei neuen Aktiven, die über die Trendsportart CrossFit zu den starken Frauen und Männern des ASV gestoßen sind.

Beim CrossFit geht es darum, die Trainierenden in zehn verschiedenen Fitnessdisziplinen möglichst ausgewogen zu entwickeln. Die Technik des Gewichthebens erlernen die CrossFit-Leute aus der Umgebung zunehmend gerne bei ASV-Trainern wie Werner Rapp gründlich. „Das ist ein richtiger Boom“, freut sich der Meistermacher. Mit Rapps früherem Schützling Roland Feldhoffer ist an diesem Wettkampftag im Freien der Olympiafünfte von 1988 zu Gast. Neben Machus gehen Katharina Schöler und Wolfgang Sturm erstmals bei einem Wettbewerb für den ASV an die Hantel. Alle drei erzielen persönliche Bestleistungen. „Es macht Spaß mit den CrossFit-Leuten zu trainieren, weil sie unheimlich ehrgeizig sind“, erklärt Rapp voller Freude über die Erfolge seiner Novizen.

50 Teilnehmer aus 15 Vereinen

„Klasse, Felix“, lobt der Trainer Machus nach dessen zweitem erfolgreichen Versuch. 65 Kilogramm hatte der 22-Jährige souverän zur Hochstrecke gebracht. Der dritte Versuch in der Teildisziplin Reißen, diesmal liegen 70 Kilogramm auf, ist jedoch ungültig. „Da hat der Mut gefehlt“, stellt Wettkampfsprecher Fritz Lackner fest. Im Stoßen gelingen Machus 80 Kilogramm. Dafür gibt es reichlich Applaus. Auch für alle weiteren rund 50 Teilnehmer aus 15 Vereinen der Region und weit darüber hinaus. In acht Jahren hat sich die Veranstaltung einen guten Ruf in der Szene erworben. Die Sitzbänke sind bei sommerlichem Wetter alle voll besetzt.

„Es läuft richtig gut“, zeigt sich Gewichtheber-Chef Thomas Roß zufrieden. Auch Routiniers sind am Start, darunter der mehrfache internationale ASV-Seniorenchampion Walter Schüßler aus Heddesheim. Der frühere Berufsfeuerwehrmann ist Ende Juli in Turin zum Europameister der European Master Games in seiner neuen Gewichtsklasse bis 102 Kilogramm gekürt worden. Seine Leistungen in Italien: 64 Kilogramm im Reißen und 97 im Stoßen. Klar, dass Schüler auch vor heimischer Kulisse Turniersieger wird. Ebenso wie Ladenburgs Kristin Eichner. Ihre Vereinskameradin Martha Roß wird Dritte. Auch Eric Schwarz zeigt eine starke Leistung. So belegt der ASV am Ende den zweiten Platz der Gesamtwertung hinter AC Schweinfurt und vor TV Waldhof. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.08.2019