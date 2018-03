Treue Leser kommen zum Gratulieren

Anzeige

Welche Bedeutung das Kundenforum in Ladenburg für die Römerstadt und ihre Nachbargemeinden hat, zeigte sich gestern beim Jubiläumstag anlässlich des 25-jährigen Bestehens: Etwa 200 Besucher kamen in die Hauptstraße 20, weit mehr als an einem normalen Öffnungstag.

Darunter befanden sich auch viele, die bereits im ersten Kundenforum im Haus Hauptstraße 23 ein- und ausgegangen waren. Und etliche Leser, die unsere Zeitung schon sehr lange beziehen. Dazu zählt Gertrud Paatsch, die über ein Jahrzehnt in Feudenheim gewohnt hat und danach 50 Jahre in Ladenburg. Und über die gesamte Zeit ist eins gleich geblieben: „Ich lese jeden Tag die gesamte Zeitung, von vorn bis hinten, denn ich will auch im Alter informiert sein.“ Und das so erworbene Wissen wendet die 82-Jährige auch an: „Bei Gesprächen kann ich dann die Leute darüber unterrichten, was los ist.“ Gertrud Paatsch freute sich übrigens so sehr über die Eröffnung des Kundenforums vor 25 Jahren, dass sie am ersten oder zweiten Tag den Mitarbeiterinnen einen Kuchen vorbeibrachte.

Lesen von A bis Z

Zu den absoluten Zeitungsfans zählt auch Irmgard Quintel aus Neckarhausen: „Ich stehe morgens um 6.30 Uhr auf, um die Zeitung zu lesen. Und ich lese sie von A bis Z durch.“ Seit etwa 1975 hat sie den „MM“ abonniert.