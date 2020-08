Trickdiebin stiehlt Ketten

Zwei Fälle von Trickdiebstahl haben sich am Samstagmittag in Ladenburg und Neu-Edingen ereignet. Beide Male hat eine unbekannte Täterin einer Seniorin beim Einkaufen die Halskette gestohlen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, verwickelte die Täterin in Ladenburg eine 70-Jährige in einem Lebensmittelmarkt in der Wallstadter Straße in ein Gespräch. Im Verlauf der Unterhaltung habe die Betrügerin die Frau umarmt. Erst später bemerkte die 70-Jährige, dass ihre goldene Halskette mit Maria-Anhänger verschwunden war. „Offenbar hatte die Unbekannte sie bei der Umarmung der Geschädigten entwendet“, so ein Polizeisprecher.

Die Trickdiebin, die akzentfrei deutsch gesprochen haben soll, wird wie folgt beschrieben: Ca. 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, pummelige Figur, grün-braune Augen, hellblonde, schulterlange und glatte Haare. Bekleidet war sie einem weißen T-Shirt mit Aufdruck und einer langen blauen Hose, vermutlich einer Jeans. Sie führte eine kleine rosafarbene Handtasche mit und trug einen weißen Einmal-Mundschutz.

Fast zeitgleich ereignete sich eine ähnliche Tat mit gleicher Vorgehensweise in einem Einkaufszentrum in Neu-Edingen. Hier wurde nach Angaben der Polizei einer 78-jährigen Frau die Halskette gestohlen. Die Trickdiebin wird in diesem Fall als etwa 35-jährige Frau mit schwarzen, zusammengebundenen Haaren beschrieben. Sie soll etwa 1,70 Meter groß gewesen sein. Ob zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht, ist noch offen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06203/93050 entgegen. agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.08.2020