Troll-Preisträger flaniert durch Stadt

Kai Weyand kommt am Sonntag nach Ladenburg. © Dorothee Wetzel

Der frisch gekürte Thaddäus-Troll-Preisträger Kai Weyand kommt zur zweiten Auflage der neuen Literaturreihe „Flaneure & Flaneusen“ nach Ladenburg: Am Sonntag, 25. Oktober, flaniert der gebürtige Freiburger ab 11 Uhr durch die Römerstadt, liest aus seinem aktuellen Roman „Die Entdeckung der Fliehkraft“ vor und plaudert mit den Moderatorinnen Carolin Callies und Kristin Wolz. Funkkopfhörer erhalten maximal 40 angemeldete Teilnehmende am Treffpunkt vor der Stadtbibliothek Ladenburg. Karten zu fünf Euro sind erhältlich bei Buchhandlung am Rathaus (Domhofgasse 3, Telefon 06203/1 21 11). pj

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.10.2020