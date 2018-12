TV-Reportage von der Heiligen Nacht

Die St. Gallus-Kirche in Ladenburg ist nahezu voll besetzt. Alle Augen richten sich auf die Krippenspielkinder, die mit Gemeindereferentin Silvia Streun durch den Mittelgang in den Altarraum gehen. Dort sind gemalte Kulissenbilder aufgestellt: Sie zeigen neben Stall und Krippe weitere Gebäude und einen Fernsehbildschirm. Bevor Streun erklärt, was es damit auf sich hat, singen die Besucher dieses katholischen Familiengottesdienstes an Heiligabend „Ihr Kinderlein kommet“.

Das sich anschließende Krippenspiel heißt „Reportage aus Bethlehem“. Ein Team der „Bethlehemer Nachrichten“ berichtet über die Ereignisse in der Heiligen Nacht. Fernsehsprecher Julian, Reporterin Teresa und Kameramann Louis begleiten Maria (Isabella) und Josef (Leonard) bei ihrer leider erfolglosen Herbergssuche. So erleben die Zuschauer auch die Erscheinung der Engel (Annabell, Malia, Paula, Amelie) mit und begleiten die Hirten (Veronika, Clarissa, Manuel, Theo, Max) auf ihrem Weg zum Stall, wo der kleine Jesus gerade auf die Welt gekommen ist.

Als weitere Mitwirkende hören am Ende auch Jonathan (Augustus, Wirt), Lennox (Wirt) und Felix (Bewohner) viel Applaus für ihr gelungenes Krippenspiel. Der Beifall gilt aber ebenso der musikalischen Leiterin Antje Geiter (E-Piano) sowie Regina Kailich (Blockflöte), die außerdem die Textgestaltung und Organisatorisches besorgt hatte. Anders als in den Vorjahren sei die Gemeinde stärker eingebunden gewesen, erklärt Kailich dieser Zeitung. So habe man auf traditionelles Liedgut zurückgegriffen, das sich zum Mitsingen eigne wie unter anderem auch „Kommet, ihr Hirten“ und „Stille Nacht“. pj

