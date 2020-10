Übers Eis zum ersten Einsatz

Wolfgang Frank erinnert sich gut an den Anfang seiner kirchenmusikalischen Karriere im strengen Winter von 1963: „Der Neckar war zugefroren, und ich konnte ohne den Umweg über die Brücke auf dem dicken Eis direkt von Neckarhausen nach Ladenburg laufen.“ Vom Wasserturm war es dann nicht mehr weit zum Gotteshaus in der Altstadt.

Das alles ist 57 Jahre her. Damals hatte der junge Maschinenbautechniker mit 23 gerade ein besonderes Ehrenamt bei der katholischen Pfarrgemeinde angetreten. Seitdem ist Frank nämlich Organist in der Ladenburger St. Galluskirche. An diesem Freitag wird Frank 80. Doch hofft er an seinem Ehrentag wegen der Coronapandemie auf nicht allzu viele persönliche Gratulanten.

Neckarhäuser haben Tradition

Dass er als gebürtiger Neckarhäuser auf der Orgelbank in der Römerstadt sitzt, beruht auf einer gewissen Tradition: Sein Vorgänger Heinrich Betzwieser, der von 1949 bis 1963 die Gottesdienste in der Doppelturmkirche musikalisch begleitete, kam ebenfalls aus Neckarhausen.

Als sich der Uhrmacher stärker auf sein Juweliergeschäft zu konzentrieren begann, nutzte sein Meisterschüler die Gelegenheit: „Der damalige Pfarrer Jardot kannte mich als Organist von kleineren Andachten und Messen her und hat mich eingeladen, das Amt meines Lehrers zu übernehmen“, erzählt Frank.

Noch bis 1999 bediente er die alte, reparaturanfällige Orgel von St. Gallus. Dann kam die große Mönch-Orgel. „Ein Unterschied wie Tag und Nacht“, freut sich Frank und fügt hinzu: „Seitdem ist das Vergnügen perfekt.“

Vom Instrument begeistert

Bis heute fasziniert es ihn, als Einzelmusiker an der Orgel mit ihrem Riesentonumfang ein Orchester nachahmen zu können. Am liebsten spielt er Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, interpretiert aber auch gerne „moderne Franzosen“ und zeitgenössische Komponisten.

Dass Frank dank des „wunderschönen“ neuen Instruments und der Zusammenarbeit mit seiner evangelischen Kollegin Gisela Schäffer und ihrem Mann, die ebenfalls in Neckarhausen wohnen, einmal 15 Orgelsommer mit je drei hochklassigen Konzerten auf die Beine stellen würde, hätte er sich in den Nachkriegsjahren seiner Jugend nicht träumen lassen.

Im Haushalt der Familie, die die Schlossgärtnerei in Neckarhausen bewirtschaftete, stand neben einem Klavier auch ein Harmonium. Dessen orgelähnlicher Klang faszinierte Frank schon als Kind, auch weil sich die Tasten leichter drücken ließen als auf dem Piano. Weil die Beine noch zu kurz waren, um die Schöpfpedale zu erreichen, wurde improvisiert: „Mein Zwillingsbruder Konrad bediente mit den Händen das Luftgebläse auf dem Boden“, berichtet der Jubilar.

Die Eltern erkannten bald Franks Talent. Ab dem Alter von neun Jahren fuhr der begabte Filius selbstständig mehrere Jahre lang jeden Mittwoch mit der OEG zum Klavierunterricht an der damaligen Hochschule für Musik und Theater in Heidelberg. Nach der Berufsausbildung zum Feinmechaniker folgten die Lehrjahre bei Betzwieser, den der Speyerer Domorganist ausgebildet hatte. Frank schloss die Fachschule für Maschinenbautechnik ab.

In seiner Freizeit belegte der Konstrukteur und nebenberufliche Organist einen dreijährigen Kirchenmusiklehrgang der Erzdiözese und nahm Unterricht bei weiteren Lehrern wie Rolf Schweizer. Der Kantor der Mannheimer Johanneskirche bis 1966 vertiefte Franks Begeisterung.

Seine Vorliebe für die Kirchenmusik kam aber nicht von ungefähr: War doch ein Onkel mütterlicherseits Orgelbauer von Beruf sowie Onkel Josef Frank Pfarrer in Edingen. Gattin Elisabeth, mit der Frank einen Sohn hat, wusste, auf was sie sich mit der Heirat 1977 einließ. „Meine Frau hat dafür viel Verständnis“, sagt Frank dankbar.

