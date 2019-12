Überschwängliche Freude gepaart mit Ernsthaftigkeit

Die Vorfreude ist seit Wochen spürbar. Am Mittwoch und Donnerstag entlädt sich die Spannung in der Ladenburger Martinsschule: Beim Nikolausturnier herrscht eine Mischung aus überschwänglicher Freude und großer Ernsthaftigkeit. Denn die Tradition des Rollbrettballspiels ist nach wie vor lebendig. Diese Disziplin wurde vor mehr als 30 Jahren am früheren Standort des heutigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums mit Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung in der Römerstadt entwickelt.

Von Erstklässlern bis Berufsstufenschülern, von jungen Leuten aus dem Freiwilligendienst bis Lehrern, aber auch Eltern und ehemalige Absolventen: 20 Fünfer-Teams geben ihr Bestes bei dem durchaus robusten Ballspiel mit einfachen Regeln auf dem Rollbrett, das aus einem Therapiegerät entstanden war. „Es ist eine prima Möglichkeit, Körperbehinderungen auszugleichen und inklusiv Sport zu betreiben“, erklärt Hartmut Philipp vom Organisationsteam, zu dem auch die Pädagogen Tanja Adler, Helmut Bender und Nicole Kailich zählen. Wer hier den Hut auf hat, also Verantwortung trägt, ist an rotweißen Zipfelmützen zu erkennen. Eine solche trägt auch Matthias Schwöbel (Hemsbach): Der ehemalige Schüler ist einer der Hausmeister der Martinsschule und als Schiedsrichter im Einsatz.

„Das Turnier erfreut sich nach wie vor ungebrochenen Zuspruchs“, freut sich Steffen Funk. Der Schulleiter ist aber auch aufgeregt: Mit dem Match zwischen Lehrern und Eltern steht ein Klassiker bevor. Um etwas fürs Auge zu bieten, stecken Mütter und Väter in Hasenkostümen. „Nachdem die Eltern in den letzten Jahren gewonnen haben, wollen wir diesmal punkten“, sagt Rektor Funk. Schwer zu sagen, für wen die Herzen der Fans mehr schlagen. Jedenfalls lässt der Jubel bei jedem Treffer die Sporthalle beben. Diesmal gewinnen die Lehrer mit 2:0.

Bereits am Mittwoch holt Karlsbad-Langensteinbach einen Doppelsieg vor der Mannheimer Justus-von-Liebig-Schule auf Platz drei der Gesamtwertung unter fünf externen Einrichtungen. Mit Spannung erwarten alle die interne Auswertung der Gastgeberschule am Donnerstag. Doch das steht gar nicht sehr im Mittelpunkt. „Für mich ist das jedes Jahr ein schönes Event, auch um frühere Mitschülern wiederzusehen“, erklärt Sven Trier aus Mannheim. Der 46-Jährige hat bis 1992 die Martinsschule besucht und erinnert sich gut an seinen Sportlehrer Harald Ganter: „Der hat das Rollbrett erfunden, weil er wollte, dass alle an einem Spiel teilhaben können, egal mit welcher Behinderung.“ Die „Ehemalige“ Julie Volchko unterstreicht: „Es geht um den Spaß, den wir alle gemeinsam dabei haben.“ pj

