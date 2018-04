Umgang mit digitalen Medien vertieft

Anzeige

„Das kam super an“, sagte Stephan. Doch nun hatten 14 der jüngsten Medienmentoren das Wort. In maximal einminütigen Vorträgen gaben sie gruppenweise oder alleine jeweils Wesentliches zu vielschichtigen Themen wie soziale Netzwerke und Co. sowie juristische Hintergründe wieder. Die Arbeit teilten sich: Jacob, Luca (Videoportale YouTube und Twitch), Jonas (Twitter), Dana, Emilja, Johanna (Instagram, WhatsApp und Snapchat), Leo, Jakob (Urheberrecht im Internet), Nils, Jurek, Marius (Datenschutz), Konstantinos (Hardware in Smartphones), Manahil und Kira (Jugendschutzgesetz). Medienpädagoge Gäckle-Brauchler, der 2017 an 18 Schulen war, zeigte sich zufrieden: Es sei immer wieder interessant zu sehen, wieviel von dem erarbeitetem Wissen hängenbleibe. „Das finde ich cool. Macht was draus!“

