Umleitungen ab Montag

Auto- und Radfahrer in der Römerstadt müssen sich in der kommenden Woche auf einige Verkehrsbehinderungen einstellen. Von Montag, 20. Januar, bis Dienstag, 28. Januar, wird nämlich weiter gearbeitet an der Erschließung des Wohngebiets Martinshöfe, was Umleitungen und geänderte Streckenführungen mit sich bringt.

Das teilte Bürgermeister Stefan Schmutz jetzt im Technischen Ausschuss mit, nicht ohne eine optimistische Bemerkung vorauszuschicken: „Die Erschließung dort geht zügig voran.“ Nun geht es dort weiter mit dem Fußweg, und um ihn zu bauen, wird ein Teil der Straße gesperrt.

Betroffen ist die Wallstadter Straße zwischen Industrie- und Schwarzkreuzstraße: Die verbliebene Spur ist während der Bauarbeiten Einbahnstraße, und zwar von der Altstadt her kommend. „Es ist das Ergebnis langer Diskussionen“, bemerkte Schmutz und war überzeugt, „dass wir einen gangbaren Weg gefunden haben.“ Alles sei mit Polizei, Feuerwehr, Verkehrsbehörde und dem Bauträger bpd abgestimmt.

Pflanzfelder für Straßenbäume

Die Einkaufsmärkte in der Wallstadter Straße sind dabei ohne Einschränkungen erreichbar: Allerdings können sie nur von der Altstadtseite her angefahren werden, während die Ausfahrt Richtung Weststadt erfolgen muss. Weil der aktuelle Fußgängerweg durch die Baustelle gesperrt ist, sollen Radler und Fußgänger, die in Richtung Altstadt und Schulen unterwegs sind, in dieser Zeit einen Umweg nehmen, nämlich auf der Rückseite des Feuerwehrgebäudes und des Märktezentrums dem Bahndamm folgend.

„Wir wissen, dass das ein Umweg ist“, fuhr Schmutz fort. Doch auch die ÖPNV-Busse werden dort entlang geführt. Lkw, die von und nach Ladenburg unterwegs sind, werden bereits an der Anschlussstelle West großräumig umgeleitet über den Anschluss Ost (Weinheimer Straße) sowie die Trajanstraße, für die wegen des zusätzlichen LKW-Verkehrs ein einseitiges Halteverbot eingerichtet wurde.

Soweit es die eigentlichen Arbeiten an den Wohnblöcken betrifft, soll zunächst der Fußweg zum Friedhof fertiggestellt werden, anschließend wird beim gemeinsamen Fuß- und Radweg weitergemacht, wie die Stadt in einer zusätzlichen Pressemitteilung verlautbart: Die Strecke an der Wallstadter Staße werde mit Pflanzfeldern für Straßenbäume versehen. Andere Maßnahmen in dem Bereich würden einstweilen zurückgestellt, informierte Schmutz im Anschluss noch: „Der Abriss der Tankstelle wird sich verschieben.“ Und auch die Verlegung von Glasfaserkabeln durch den Zweckverband Fibernet soll vorerst noch zurückgestellt werden.

