Umzug startet am Martinstor

Die Stadt Ladenburg teilt mit, dass der Martinszug der Kolpingfamilie am Sonntag, 11. November, um 18 Uhr erneut am Martinstor (Neue Anlage) startet und über folgende Straßen zur katholischen Kirche führt: ab Martinstor über die Neue Anlage in die Schulstraße, Hauptstraße in Richtung Domhof. Danach geht es über den Domhof in die Kirchenstraße bis zur katholischen Kirche. Wegen der Aufstellung am Martinstor werden die Jahnstraße und die Neue Anlage von der Einmündung Wallstadter Straße bis zur Einmündung Schulstraße in der Zeit von 17.30 bis 18.15 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Der um 17.49 Uhr in Richtung Schriesheim fahrende Bus wird über die Schwarzkreuz-/Luisenstraße umgeleitet. Für Fahrgäste besteht eine Zusteigemöglichkeit in der Schwarzkreuzstraße - Einmündung Wormser Straße. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, das genannte Gebiet zu umfahren. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.11.2018