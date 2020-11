Unbekannte zünden Fahrrad an

Ludwigshafen.Unbekannte haben in der Orangeriestraße ein Fahrrad angezündet. Die Tat ereignete sich nach Angabe der Polizei in der Zeit zwischen Mittwoch, 11. November, 19 Uhr, und Donnerstag, 12. November, 6.45 Uhr.

Das Fahrrad war vor einem Haus abgestellt. Durch die Unbekannten entstand ein Schaden von 100 Euro am Rad. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/ 963 2222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de entgegen.

