Unfall mit zwei Leichtverletzten

Leicht verletzt worden sind zwei Autofahrer bei einem Verkehrsunfall gestern gegen 7.30 Uhr an der Einmündung L 536/A 5/Anschlussstelle Ladenburg – an den Autos entstand jeweils Totalschaden. Wie die Polizei mitteilte, war der 42-jährige Fahrer eines VW-Golf von der A 5 aus Richtung Frankfurt kommend von der A 5 abgefahren. Beim Abbiegen nach links auf die L 536 in Richtung Ladenburg räumte er einem 23-jährigen Renault-Fahrer, der in Richtung Schriesheim fuhr, die Vorfahrt nicht ein, wodurch es zum Unfall kam. Die beiden Fahrer wurden vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Weinheim eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten sowie der Reinigung der Fahrbahn kam es zu Verkehrsbehinderungen, die Polizei regelte den Verkehr. red/pol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 12.02.2019