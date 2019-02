Unfall mit zwei Leichtverletzten

Bei einem Verkehrsunfall in Ilvesheimer Straße (Höhe Dr.-Albert-Reimann-Straße sind zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war am vergangenen Mittwoch gegen 10 Uhr eine 31-jährige Renault-Fahrerin von Ilvesheim kommend in Richtung Ladenburg unterwegs. An der Einmündung zur Dr.-Albert-Reimann-Straße fuhr sie auf einen verkehrsbedingt stehenden Toyota einer 56-Jährigen auf, die nach links abbiegen wollte.

Durch den Aufprall wurden beide Autofahrerinnen leicht verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Deren Autos wurden erheblich beschädigt. Im Renault lösten zudem die Airbags aus, so dass dieser nicht mehr fahrbereit war. Der Gesamtsachschaden wird auf über 10 000 Euro geschätzt. red/pol

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019