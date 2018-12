Unfallfahrt unter Drogen

Unter Drogeneinfluss hat ein 22-jähriger Autofahrer in Ladenburg einen Verkehrsunfall verursacht. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der 22-Jährige am Freitagmorgen kurz vor vier Uhr mit seinem Opel auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhof unterwegs. An der Kreuzung zu Scheffelstraße nahm er einem 58-jährigen Fiat-Fahrer, der in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war, die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Verletzt wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand niemand.

Blutprobe entnommen

Nach dem Zusammenstoß kam es zwischen den beiden Fahrern und den vier Mitfahrern des 22-jährigen Unfallverursachers zu lautstarken Diskussionen, die durch die Beamten geschlichtet werden mussten. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei dem Opel-Fahrer deutliche Anzeichen für Drogenkonsum. Ein Drogentest bestätigte dies. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Fahrer des Opel wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und wegen des Verdachts des Drogenbesitzes ermittelt. red/pol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018