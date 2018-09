Unfallflucht auf Parkplatz

Zu einer Unfallflucht, bei der sich eine 13-Jährige leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am vergangnen Samstag am Rande des Ladenburger Altstadtfestes auf dem Parkplatz in der Neckarstraße gekommen. Wie die Polizei erst gestern mitteilte, setzte der Fahrer eines VW gegen 14 Uhr auf dem Großparkplatz zurück und übersah dabei das Mädchen.

Zeugen gesucht

Der Führer des Wagens kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall und entfernte sich unerlaubt. Die Polizei hat die Ermittlungen zwischenzeitlich aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0621/1 74 40 45 in Verbindung zu setzen. red/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.09.2018