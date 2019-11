Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Wegen einer Verkehrsunfallflucht am Samstagvormittag ermittelt das Polizeirevier Ladenburg. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war der Volvo einer 34-Jährigen von einem unbekannten Verursacher an der hinteren Stoßstange beschädigt worden. Die Frau hatten ihren Wagen am Samstag gegen 10 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber der Baumschule in der Gregor-Mendel-Straße abgestellt. Den Schaden bemerkte sie, als sie knapp eine Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte. Da die Baumschule zu dieser Zeit stark besucht war, hoffen die Beamten des Polizeireviers Ladenburg auf Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise an Telefon 06203/930 50. pol/agö

