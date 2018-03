Unfallflucht vor der Kirche

Anzeige

Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt das Polizeirevier Ladenburg gegen einen unbekannten Autofahrer, der am vergangenen Samstag in Ladenburg einen 5er BMW beschädigte. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei von gestern zwischen 16.30 und 18 Uhr auf dem Parkplatz vor der Kirche in der Feuerleitergasse geparkt.

Nach ersten Erkenntnissen dürfte der Unfall beim Ein- oder Ausparken entstanden sein. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 4000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203/9305-0 in Verbindung zu setzen. red/pol