Unfreiwillige Auszeit – Rückflug klappt erst nach zehn Monaten

Sie will Ende 2019 nur ihre bald 95-jährige Mutter besuchen und danach auch alle sieben Geschwister wiedersehen. Doch aus dem mehrwöchigen Aufenthalt in der früheren Heimat, den Eden Hundsdörfer alle zwei Jahre im südostasiatischen Inselstaat Philippinen verbringt, werden gänzlich unfreiwillig zehn Monate. Die 1957 auf der Hauptinsel Luzon geborene Ladenburgerin erlebt, was eine strikte Ausgangssperre wegen Corona bedeutet.

„Ohne Vorankündigung war um Mitternacht plötzlich alles zu“, erinnert sich Eden Hundsdörfer an den Moment, als der Flugverkehr eingestellt und das öffentliche Leben zur Bekämpfung der Pandemie heruntergefahren wird. Lediglich eine Person pro Haushalt darf zu bestimmten Zeiten und nur auf dem nächsten Markt im Freien einkaufen. Die Ladenburgerin wohnt mit einer ihrer Schwestern bei der Mutter. Bald wird klar, dass Ehemann Axel und die Kolleginnen im Feudenheimer „BioMarkt“ noch viel länger ohne sie auskommen müssen: Nur allmählich lockern sich die Auflagen, verschärfen sich aber je nach Fallzahlen auch sofort wieder.

„Noch schlimmer als Corona“ erlebt sie einen der ungewöhnlich häufigen Taifune, die Teile des Inselstaats verwüsten. Es gibt tagelang weder Strom noch Internet, aber ihre Familie bleibt unbeschadet. „Mir wurde der Klimawandel, der in kurzer Zeit alles ändert, eindringlicher bewusst“, sagt Eden Hundsdörfer. Dabei kennt sie aus ihrer Jugend am pazifischen Vulkangürtel neben tropischen Wirbelstürmen auch Eruptionen und Erdbeben.

Vielleicht ist das persönliche Erleben von Naturgewalten als Ergebnis menschlicher Einflüsse ein Grund, warum sie sich schon länger poetisch mit Umweltthemen auseinandersetzt. Acht Bücher wie zum Beispiel „Journey To Nature“ hat sie bereits veröffentlicht. Eines ihrer Gedichte wurde sogar international ausgezeichnet. Noch vor Weihnachten soll der vierte Band aus der Reihe „Motherless Earth“ (Mutterlose Erde) erscheinen, zu der sie wunderbare Naturgedichte in englischer Sprache beiträgt.

Ihre kreative Ader hilft Eden Hundsdörfer durch die belastende Pandemiekrise. Im Juni darf sie zwar immer noch nicht heimfliegen, aber wenigstens ihren Bruder in den dünn besiedelten Bergen der Sierra Madre besuchen, wo die Infektionszahl bei null liegt. Dort leitet er für das Naturschutzministerium Maßnahmen gegen Dürre und Brandrodung. „Wir sind nach meiner Quarantäne viel gewandert, was für Seele und Körper wohltuend war“, sagt die vom Zumba-Tanzen fitte Frau. Und die paradiesische Berglandschaft inspiriert sie zu neuen Gedichten. Eines davon, „Darkest Hours“ (Dunkelste Stunden), handelt von Ängsten und Hoffnungen während der als Wirbelsturm versinnbildlichten Krise durch einen in Wahrheit mikroskopischen Feind.

„Ich lerne mich und meine alte Heimat besser kennen“, stellt sie fest. Sie trifft, stets auf Abstand bedacht, Ureinwohner und aktiviert auch ihre soziale Seite, indem sie immer wieder Essen mitbringt und Geld für Schulstühle sammelt.

Leider gehen auch den ganzen Sommer über keine Flüge. Das Heimweh wächst. „Ich liebe doch Ladenburg und dachte: Zum Glück lebe ich in Deutschland“, sagt sie. Ihr Mann und ihre Arbeit fehlen ihr ebenso wie Freunde aus ihrer Zeit als Inhaberin von „Eden’s Käseecke“. Das Lädchen hatte sie 1993 von der Frau eines Sangesbruders ihres Mannes beim örtlichen Liederkranz übernommen. Damals wohnt sie erst seit fünf Jahren in der Römerstadt, gibt aber bereits asiatische Kochkurse bei der Volkshochschule. „Zur besseren Integration“, sagt sie. Genauso akribisch wie in die Naturthemen, über die sie so gerne schreibt, arbeitet sie sich in die Käsematerie ein. „Ich als Asiatin“, lacht sie auf und freut sich bis heute, dass es „mit viel Mut gut gelaufen“ sei.

Als die Konkurrenz durch das neue Einkaufszentrum zu groß wird, schließt der Käseladen. „Am Anfang war ich traurig, aber viele meiner Kunden sind Freunde geblieben.“ Eden Hundsdörfer scheint jeder Krise etwas Positives abzugewinnen. Auch ihr Abenteuer auf den Philippinen findet ein Happy End. Doch erst als sie nach mehreren gescheiterten Anläufen, die Rückreise anzutreten, am 10. Oktober tatsächlich in einem Flieger für Heimkehrer sitzt, teilt sie ihrer immer noch wartenden Schwester mit, dass diese vom Flughafen nach Hause fahren kann.

