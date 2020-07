„Unkomplizierte Lösung“ nach Bürger-Beschwerde

„Danke an alle, die Ladenburg am Laufen halten“, „Maske zeigen“ und „Nachbarn helfen“: Das sind kurze Textbotschaften auf 20 Plakaten im Din-A3-Format, die die Stadtverwaltung an innerörtlichen Straßen aufgehängt hat. Für Josef Hoffmann ist das zu viel, ja „inflationär“, wie er dem Straßenverkehrsamt des Kreises und dieser Redaktion schreibt. Außerdem sieht der Leser einen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung (StVo) vorliegen, weil jene Tafeln teilweise an Masten mit Verkehrsschildern befestigt seien.

Gut gemeinte Plakate

„Für die gutgemeinte Kampagne der Stadt Ladenburg gibt es eine unkomplizierte Lösung“, teilt die Sprecherin des Landratsamtes auf Anfrage dieser Redaktion mit und führt aus: „In Abstimmung mit der Stadt Ladenburg werden die Tafeln nun teilweise umgehängt.“ Dies bestätigt Nicole Hoffmann, die persönliche Referentin von Ladenburgs Bürgermeister Stefan Schmutz: „Es wurde vereinbart, die betroffenen Plakate an anderer Stelle zu positionieren, nachdem uns der Rhein-Neckar-Kreis aufgrund des Schreibens eines Ladenburger Bürgers darauf hingewiesen hat, dass Plakate grundsätzlich nicht zusammen mit Straßenverkehrszeichen zu befestigen sind.“ Wie andere Städte auch habe Ladenburg diese Schilder platziert, um an „Gemeinschaft und Solidarität in der Krisensituation zu erinnern“.

Warum er die Aufsichtsbehörde informiert habe, erklärt Hoffmann auf Nachfrage: Die StVO unterscheide nicht zwischen „schlechten“ und „guten“ Werbebotschaften. Diese lenkten, so oder so, von den Verkehrsschildern ab. Deshalb sei nach Paragraph 33, Absatz 2 „Werbung und Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen unzulässig“. So steht es unter „Verkehrsbeeinträchtigungen“ tatsächlich an jener Stelle im Gesetz. Generell stört sich Hoffmann aber auch am wachsenden Schilderwald in der Stadt und kritisiert: „Die Stadt sanktioniert selbst die Anbringung von Werbung an Verkehrsschildern, beispielsweise durch Vereine, aber sie selbst bringt Werbeschilder in unzulässiger Weise an.“ Nicht zuletzt seien die Corona-Hinweis- und Dankestafeln in seinen Augen „sinnlos und Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit“, die auch noch Geld koste.

