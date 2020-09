Unmenge an Telefonaten und E-Mails

Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten außerhalb Deutschlands beschäftigen die Rathäuser in der Region: „Aufgrund der Ferien meldet sich aktuell eine hohe Anzahl von Reiserückkehrern bei uns“, bestätigt Rüdiger Wolf, der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Ladenburg. „Ein Großteil meines Arbeitsalltags hängt derzeit damit zusammen“, teilt auch Lisa Schoofs als zuständige Sachgebietsleiterin der Ilvesheimer Verwaltung auf Anfrage des „MM“ am Freitag mit.

„Das ist alles so schnell wie möglich abzuarbeiten, denn oftmals verlangt der Arbeitgeber den Nachweis, dass die Angestellten von der Quarantänepflicht befreit sind“, sagt Alexandra Eckardt, die sich im Rathausteam von Edingen-Neckarhausen mit dem Thema befasst. Mehr als 200 Fälle habe man in der Doppelgemeinde bereits bearbeitet. 102 sind es, Stand Freitag, in der Römerstadt, und rund 100 zählt Ordnungsamtsleiter Achim Weitz in Schriesheim.

Täglich erreichen zurzeit allein Schoofs in Ilvesheim zehn freiwillige Mitteilungen von Heimkehrern aus klar definierten Gebieten mit erhöhtem Infektionsrisiko wie zum Beispiel Spanien und Türkei, die etwa mit dem Auto unterwegs waren. Dazu kommen bis zu 20 so genannte Aussteigerkarten vom Gesundheitsamt zur Prüfung. Darauf haben Flugpassagiere eingetragen, wann sie wo gestartet und wieder gelandet sind. Die Rathausmitarbeiterin ist verpflichtet, jeweils Kontakt aufnehmen.

Erstmal in Quarantäne

„Das duldet keinen Aufschub“, sagt Schoofs. Denn so lange im jeweiligen Rathaus als der zuständigen Ortspolizeibehörde kein negatives Ergebnis des Corona-Testes vorliegt, gilt für die Rückkehrer Quarantäne: Sie müssen sich zuhause absondern. Entsprechende Verordnungen des Landes besagen: Spätestens 14 Tage nach Einreise in die Bundesrepublik ist ein ärztliches Zeugnis oder die Bescheinigung eines qualifizierten Testlabors beizubringen. Ansonsten begeht man eine Ordnungswidrigkeit. Verstöße sind mit Bußgeldern zwischen 150 und 1000 Euro belegt.

Was den Rathausteams zusätzliche Arbeit beschert: Die vom Gesundheitsamt gemeldeten Personen werden zur Vorlage der Testergebnisse angerufen oder angeschrieben. Laut Verordnung sind zum Beispiel nur Personen mit systemrelevanten Berufen oder Durchreisende von der Quarantänepflicht befreit. Doch sei „die vorzeitige Entlassung aus der Quarantäne aufgrund eines negativen Corona-Testes eigentlich der Normalfall und anhand der Verordnung auch so vorgesehen“, erklärt Weitz.

Was ist mit Rückkehrern, die nicht über die verpflichtenden Aussteigerkarten erfasst werden? „Es gibt schon Leute, die es freiwillig mitteilen, wenn sie nicht mit dem Flieger wieder eingereist sind, aber ich bezweifle, dass es alle sind“, sagt Schoofs.

Klar ist, dass das Prozedere die Verwaltungen zusätzlich belastet: „Das alles ist mit einer hohen Anzahl von Telefonaten, Schrift- und Mailverkehr vor und nach der Reise und Vorort-Kontrollen im Außendienst verbunden“, erklärt Wolf.

In ähnlicher Weise äußert sich Wolfs Ilvesheimer Kollegin Schoofs auf Nachfrage im Telefongespräch mit dem „MM“: „Man erreicht nicht immer alle gleich, und deshalb ist das mitunter schon ein gehöriger Aufwand, der einen von anderen wichtigen Aufgaben abhält.“

Im Schriesheimer Rathaus nimmt Achim Weitz dazu Stellung: „Der mit den Reiserückkehrern verbundene Arbeitsanfall ist hoch, die Stadt Schriesheim hat dafür extra eine eigene Mailadresse eingerichtet“, teilt der Chef des Ordnungsamts der Weinstadt mit. Die erwähnte E-Mail-Adresse dazu lautet corona@schriesheim.de.

Viele Fragen aus Bevölkerung

Es sei auch ein hohes Telefonaufkommen zu verzeichnen, da viele Rückfragen und Unklarheiten in der Bevölkerung bestünden. Die Menschen wollten sich vor ihrer Reise oder vor der Rückkehr absichern, nichts falsch zu machen. „Da wir alle unsere Aufgaben und Anliegen sehr ernstnehmen, verbietet sich eine Wertung der Wichtigkeit: Eine hohe Arbeitsbelastung ist uns nicht fremd, und wir müssen und können damit umgehen“, sagt Weitz.

