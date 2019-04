Unterstützer für E-Mobilität gesucht

Die Stadtverwaltung Ladenburg ist für die Anschaffung eines neuen Elektrofahrzeugs für Dienstfahrten auf der Suche nach lokalen Partnern. In Zusammenarbeit mit der Firma DRIVE marketing GmbH sollen ansässige Firmen als Unterstützer gewonnen werden, die einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten möchten, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese können sich bereits ab einem Betrag von 300 Euro im Jahr an der Aktion beteiligen und erhalten im Gegenzug eine Werbefläche auf der Karosserie des Fahrzeugs. Die Stadt Ladenburg übernimmt die laufenden Kosten im Betrieb. Sie folgt mit der Aktion dem Beispiel von Nachbargemeinden, die dieses Projekt bereits erfolgreich durchgeführt haben. red

