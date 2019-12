Urkunden an Paddler

Als Chefin der Drachenbootabteilung würdigte Tanja Gebler bei der Weihnachtsfeier des Fußball-Vereins (FV) 03 Ladenburg im Kaiserkeller auch herausragende sportliche Leistungen: Piero Steri, Uwe Bayer und Thomas Grimmer seien „Aushängeschilder der Römer Dragons“ neben Helmut Bühler, der bereits beim „Nikolauspaddeln“ zum Saisonabschluss ausgezeichnet wurde (wir berichteten). Steri habe 2018 sechsmal Gold und einmal Bronze bei Europameisterschaften gewonnen.

Dieses Jahr erzielte der selbstständige Handwerker und amtierende Deutsche Meister über 500 Meter von Berlin außerdem noch Silber und zweimal Bronze bei kontinentalen Club-Champions in Sevilla. Dort holte Bayer in der Seniorenklasse C Silber. Grimmer wurde 2018 im Outrigger Dritter der Deutschen Meisterschaften. Im selben Jahr holte er den Titel im Stand Up-Paddeln. In dieser Disziplin ist der selbstständige Ladenburger Schornsteinfegermeister amtierender Landesmeister 2019 von Baden-Württemberg. pj

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019