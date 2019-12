Ursachen: Wetter und Abstimmungen

Sorgen von Bauwilligen im Ladenburger Neubaugebiet Nordstadt-Kurzgewann griff Gerhard Kleinböck (SPD) am Mittwoch im Gemeinderat auf. Er sei mehrfach darauf angesprochen worden: Bei öffentlichen Führungen durch das Neubaugebiet habe es stets geheißen, dass alle Erschließungsarbeiten im Zeitrahmen lägen und bis Jahresende 2019 abgeschlossen seien.

Dass die Stadtverwaltung diesen Termin kürzlich überraschend auf 31. März 2020 verschoben hatte (wir berichteten), fand auch Kleinböck klärungsbedürftig. „Dass es immer voraussichtlich Ende des Jahres hieß, wurde überhört“, nahm Stadtbaumeister André Rehmsmeier Stellung. Es gebe bei einem so komplexen Vorhaben immer „Unwägbarkeiten“, die zu Verzögerungen führen. Das habe in diesem Fall verschiedene Ursachen. Dabei handele es sich um das Wetter, aber auch um Abstimmungen zwischen verschiedenen Beteiligten. „Wir haben schon Rückmeldung von Bauherren bekommen, und für die allermeisten ist das kein Drama, weil eigentlich kaum jemand vorhat, im Januar die Baugrube auszuheben.“ Die Verwaltung, so Rehmsmeier, sehe „keinen Riesennachteil“ für Bauherren: Die Vorprojektierung könne ja weitergehen und Bauanträge könnten eingereicht werden.

„Unser Ziel ist es, so früh wie möglich fertig zu werden“, fügte Bürgermeister Stefan Schmutz hinzu und versicherte: „Wenn der Januar so mild wird, wie der Dezember endet, dann geht´s vermutlich schneller, aber wir wissen es nicht, und deshalb vorsorglich dieses Datum Ende März“. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019