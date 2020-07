Varieté auf dem Obsthof

Das Schriesheimer Artistenpaar Avital und Jochen Pöschko tritt am Freitag, 24. Juli, und am Sonntag, 26. Juli, mit hochkarätigen Kollegen und Livemusik von Sängerin Nicole Hadfield auf dem Obsthof Schuhmann (Schriesheimer Straße 51) in Ladenburg auf. Für die 45-minütige Show mit Artistik auf internationalem Niveau auf einer Lichtung zwischen Apfelbäumen ist Corona-bedingt nur eine begrenzte Zahl an Gästen zulässig und der Eintritt ausschließlich nach Reservierung möglich. Wer jedoch bucht und nicht erscheint, muss pro ausgefallener Person zehn Euro zahlen. Ansonsten ist der Eintritt frei, Spenden jedoch erwünscht.

Anmeldung über Facebook (Unterwegs Varieté) oder diese Links: Freitag, 19 Uhr (Einlass: 18.15 Uhr): https://bit.ly/30kNccQ; Sonntag, 17 Uhr: (Einlass: 16.15 Uhr): https://bit.ly/2OuZlGw. Mitwirkende Weltklasseartisten und Musiker sind Ruslana & Taisiya Bazalii: Duo Tanz-Trapez; Mr. van Dee: Conferencier; Avital Pöschko: Strapaten; Chris & Iris: Hand auf Hand Akrobatik; Avital & Jochen: Duo Schwungtrapez; Florian Donaubauer: Klavier; Nicole Hadfield: Gesang. pj

