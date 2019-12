VdK feiert Weihnachten

Zu seiner traditionellen Weihnachtsfeier lädt der VdK am Samstag, 14. Dezember, ab 15 Uhr, ins Restaurant „Würzburger Hof“ in der Römerstadt ein. Neben dem gemütlichen Beisammensein stehen an dem Nachmittag beim Sozialverband vor allem die Ehrungen langjähriger Mitglieder im Vordergrund, wie die Veranstalter mitteilen. Vorsitzender Hartmut Müller und Hans Stöcklin vom Kreisverband werden die Auszeichnungen vornehmen.

Für alle, die zur Feier abgeholt werden wollen, bieten die Organisatoren zudem einen Fahrdienst an; Interessenten können sich telefonisch melden bei Josef Hoffmann unter 06203/ 158 47. Eine Fahrgelegenheit wird dann organisiert. stk

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 03.12.2019