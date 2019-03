Veranstaltung über Demenz

Der Pflegestützpunkt des Rhein-Neckar-Kreises, Beratungsstelle Ladenburg, lädt in Kooperation mit dem Seniorenbüro der Stadt Ladenburg zu einer Veranstaltung zum Thema „Demenz. Wie soll es weitergehen?“ ein. Der Vortrag findet am Donnerstag, 21. März, um 16.30 Uhr im Domhofsaal, Hauptstraße 9, statt. Der Eintritt ist frei. Dr. Norbert Specht-Leible, Arzt für Altersmedizin am Agaplesion Bethanien Krankenhaus Heidelberg, informiert in seinem Vortrag unter anderem darüber, wie eine Demenz festgestellt wird, wie der Krankheitsverlauf aussehen kann und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Auch zeigt der erfahrene Geriater Möglichkeiten auf, wie man den gemeinsamen Alltag entspannter bewältigen kann.

Für Rückfragen steht Birgit Haltrich unter Telefon 06203 /7 02 19 zur Verfügung. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 19.03.2019