Verlosung: Karten für Konzert

Ladenburg.Das Frühjahrskonzert der Stadtkapelle findet am Samstag, 11. Mai, um 19.30 Uhr in der Lobdengauhalle statt. Das Thema lautet „Cinema and More“. Gespielt werden berühmte Filmmelodien. Dafür verlost der „MM“ wieder 5 mal 2 Karten. Wer zu den Gewinnern gehören möchte, sollte eine E-Mail an kbackes@mamo.de schicken. Einsendeschluss ist Donnerstag, 9. Mai, 14 Uhr. Die Karten der Gewinner liegen an der Abendkasse bereit. Eintrittskarten sind zudem in der Geschäftsstelle des „MM“, Hauptstraße 20 in Ladenburg, für 13 Euro, ermäßigt zehn Euro erhältlich. kba

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.05.2019