„Vermisse Wertschätzung“

Wenn beim städtisch bezuschussten „Soli-Gutschein“ zur Kaufkraftbindung in Ladenburg (wir haben berichtet) von „lokaler Wirtschaftsförderung“ die Rede ist, dann läuft Jörg Eisenhauer leicht die Galle über.

Der am Mitbetreiber des „VarieTee“-Geschäfts am Marktplatz kritisiert die limitierte Aktion der örtlichen Agentur „LocalBuzz“, die die Stadt während der Corona-Krise mit 10 000 Euro unterstützt, unter anderem als zu bürokratisch. Um den Handel zu beleben, beschloss der Gemeinderat schon Ende 2019 die Anschubfinanzierung aller neuen Einkaufsgutscheine.

„Davon profitiert bislang nur die beauftragte Agentur; Soli-Gutscheine helfen momentan lediglich den geöffneten Geschäften“, findet Eisenhauer; ab Montag, 20. April, sollen nun kleinere Läden wieder öffnen dürfen, und der Händler fragt nun zugespitzt: „Was ist das Ziel? Sollen alle in den Supermarkt gehen und sich Bier kaufen?“ Sein stationäres Geschäft sei derzeit nur vormittags geöffnet und das Online-Versandgeschäft mit Tee vor allem für Kitas und Hotels Corona-bedingt eingebrochen.

Fehlende Konzeption

In dieser schwierigen Zeit stehe man aber dennoch zum Standort. Umso ärgerlicher sei es, dass man sich eine Teilnahme auf der „LocalBuzz“-Plattform auch noch „teuer erkaufen“ müsse. Obendrein blieben Anfragen ans Rathaus unbeantwortet, bemängelt er: „Ich vermisse ein wertschätzendes Miteinander seitens der Stadt und hätte mir im Vorfeld eine vernünftige Bedarfsermittlung bei den Selbstständigen gewünscht.“ Auch das Gutscheinsystem sei nur ein „Puzzlestück in einem Gesamtkonzept zum Stadtmarketing“, das nach wie vor fehle.

„Wir sehen es positiv, dass der Soli-Gutschein aufgelegt worden ist“, nimmt dagegen Christoph Ehry Stellung. Er ist Vorsitzender des örtlichen Bunds der Selbstständigen (BdS) mit rund 70 Mitgliedern und weiß um kritische Stimmen zum Gutscheinsystem. Jedoch würden immerhin bereits 36 Händler daran teilnehmen. Er habe die Kollegen um Anregungen gebeten, aber aufgrund der momentanen Lage „noch kein konkretes Feedback“ erhalten.

Weitere Kritikpunkte Eisenhauers teilt Ehry: „Es wäre uns allen lieber, wenn die Weihnachtsmarktbuden nach dem vierten Advent früher abgebaut würden.“ Eine längere Stelldauer bedeute Umsatzeinbußen für einige Kollegen. „Enttäuscht“ sei der BdS, wie auch Eisenhauer, von der 2018 geschaffenen Stabsstelle Stadtmarketing: „Davon hätten wir uns mehr erhofft.“ Leider fehle weiterhin ein Mittler zwischen Rathaus und Gewerbe.

„Eine kurzfristig hilfreiche Maßnahme wäre jetzt, dass der Gemeinderat die Entscheidung zur Parkraumgestaltung am Gockelsmarkt überdenkt, damit Kunden besser mit dem Auto in die Stadt kommen,“, sagt Ehry. Dass viele Läden laut Beschluss von Bund und Ländern bald mit Auflagen nun bald wieder öffnen dürften, sei erfreulich. Aber: „Genügend Atemschutz wird jetzt ein großes Thema werden“, ahnt Ehry angesichts des aktuell grassierenden Mangels an Masken. Auch darüber würde er mit der Stadtverwaltung gerne reden.

Schmutz weist Kritik zurück

Bürgermeister Stefan Schmutz teilt per E-Mail mit, dass er noch vor der Corona-Krise im Gespräch mit den Einzelhändlern betont habe, dass das Gutscheinsystem lediglich einen „weiteren Baustein zur Stärkung des lokalen Handels und nicht das einzige Instrument einer Wirtschaftsförderung“ darstelle.

Gleichwohl finde es bei mehr als 1000 verkauften normalen Gutscheinen à zehn Euro seit Ende November „hohe Akzeptanz“. Neben Maßnahmen wie kostenloses WLAN, dem verkaufsoffenen Sonntag beim Altstadtfest (von Eisenhauer mitinitiiert, Anm. des Autors) und der Ausweitung des Wohnmobilstellplatzes gebe es auch kostenlose Werbemöglichkeiten in der städtischen Audioguide-App und bei „LocalBuzz“ sowie neue Veranstaltungsformate wie den Antikmarkt.

„Daher wundert mich diese erneute Kritik, die weder angebracht, noch der aktuellen Situation angemessen ist“, so Schmutz. Es gehe jetzt darum, Solidarität zu zeigen. Deshalb wirke die Stadt einem Abfluss der Kaufkraft entgegen, gebe Gelegenheit dazu, Verbundenheit mit dem Handel zu zeigen, und fördere außerdem das mit dem BdS erörterte Gutscheinsystem von „LocalBuzz“.

Bei allem Verständnis für die Händlerkritik am verspäteten Abbau von Buden gelte es zu bedenken, dass die Stadt nach dem Rückzug des BdS vor Jahren die Kosten für die Organisation des Weihnachtsmarkts übernommen habe. Grund für den verzögerten Abbau sei der rechtmäßige Jahresurlaub von Bauhofmitarbeitern.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.04.2020