Verreisen mit der AWO

Ab Samstag, 28. März, können sich Interessenten jetzt für drei Reisen anmelden, die die Ladenburger Arbeiterwohlfahrt (AWO) für dieses Jahr in ihrem Programm hat.

Die erste findet am Samstag, 16. Mai, statt, und führt durch den Spessart nach Wertheim, die zweite ist am Samstag, 10. Oktober, geplant: Die Teilnehmer können sich hier auf eine Fahrt zum Kaiserstuhl freuen, der dritte Ausflug geht zum Christkindlesmarkt nach Baden-Baden, und zwar am Samstag, 5. Dezember. Anmelden kann man sich telefonisch unter 06203/92 22 67. Für Organisatorin Ursel Müller ist es, wie sie dieser Redaktion mitteilt, das letzte Mal, dass sie die ehrenamtliche Leitung übernimmt; ihre Nachfolger sind Kathrin und Friedemann Haschler. stk

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020