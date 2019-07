Verstärkt neue Einwohner ansprechen

„Wir haben gespiegelt bekommen, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert“, sagt Dierk Rafflewski. Der evangelische Pfarrer spricht von den Regional-Visitationen in den Gemeinden Heddesheim und Ladenburg, die jetzt mit Berichten in zwei parallel laufenden Gottesdiensten endeten. Drei Themen gibt es für die Heddesheimer Gemeinde Rafflewskis, die nach dem Besuch von Schuldekanin Sabine Bayreuther als „Zielvereinbarung“ festgehalten wurden. Das erste hat mit neu zugezogenen Gemeindemitgliedern zu tun: Für sie soll im kommenden Jahr erstmals ein Empfang stattfinden.

„Wir wollen die Schwelle für sie so tief wie möglich legen“, sagt Rafflewski im „MM“-Gespäch. Er erinnert sich an die Erfahrungen eines Mannes, der sich fremd fühlte in der Kirche und die Gemeinde als „eine in sich geschlossene Gesellschaft“ erlebte. Um diesen Eindruck zu vermeiden, will das Pfarramt ein neu gestaltetes Anschreiben allen Kirchenmitgliedern zukommen lassen, die neu hierher ziehen.

Mitgliederschwund in Gemeinden

Zu- und Wegzug seien ein Thema vor Ort, sagt der Geistliche, der schätzt, dass jährlich zwischen 500 und 700 Personen betroffen sind. „Das alles“, überlegt er, „dient im Grunde der Bindungsarbeit.“ Und meint damit auch den zweiten Punkt, die verstärkte Arbeit mit den Eltern der Konfirmanden. Hier gebe es bereits erfolgreiche Projekte, zählt er die „Konfi-Tage“ auf, die mit Kindern und Eltern stattfinden, aber auch den jährlich gegründeten Elternchor, der beim Festgottesdienst auftritt: „Das ist eine Erfolgsgeschichte.“

Davon abgesehen soll die „Bindungsarbeit“ noch viel früher einsetzen: Nämlich bei Gratulationsschreiben für frisch gebackene Eltern. Hier folgt die Gemeinde einer Anregung von Visitatorin Ute Haizmann. Die Pfarrerin an der Weinheimer Peterskirche machte gute Erfahrungen mit der Kontaktaufnahme zu jungen Familien. Hier wie bei den neu Zugezogenen könne man Anschreiben entweder schicken oder persönlich überbringen, sagt Rafflewski: „Ideal wäre es, wenn der Besuchsdienst vorbeikommt. Aber das ist eben auch eine Frage, ob wir dafür genügend Personal haben.“

Womit er auf ein drängendes Problem im Hintergrund der Visitation kommt: Von 2000 bis 2019 schrumpfte die Gemeinde von 4700 auf etwas mehr als 3700 Mitglieder. Die Ursache liegt laut Rafflewski in Todesfällen und einem Rückgang von Taufen.

Sein Kollege David Reichert siehtLetzteres als großes Problem, größer noch als das der Kirchen-Austritte. Ladenburgs Pfarrer steht einer Gemeinde mit etwa 3500 Menschen vor, die zwar ebenfalls vom Mitgliederschwund betroffen ist, jedoch nicht ganz so stark wie Heddesheim: „Seit 2011 sind es etwa 400 weniger.“

Es sei ein landeskirchlicher Trend, der seine Ursache nicht in einer schlechten Arbeit der Gemeinden habe: „Bis 2060 wird ein Rückgang um 40 Prozent prognostiziert.“ Das Angebot der Gemeinde sei sehr gut, viel werde von den etwa 150 Ehrenamtlichen geleistet; doch schwinde auch die Bereitschaft, für Gotteslohn zu arbeiten.

Neues Gemeindehaus

In der Römerstadt wurden zwei „Zielvereinbarungen“ präsentiert. Wie in Heddesheim betrifft eine die künftigen Einwohner: Bis 2021 wird mit etwa 2000 Personen gerechnet, die ins Neubaugebiet Nordstadt ziehen. Die Vorgaben sind allgemein gehalten: Der Kirchengemeinderat, heißt es darin, kläre bis Jahresende , „wie er die Begegnung mit den Neuzugezogenen gestaltet“.

Ähnlich offen der Umgang mit dem drängendsten Problem: Das Gremium soll die nächsten Schritte gehen, „um das Projekt neues Gemeindehaus neu aufs Gleis zu setzen.“ Nach dem Aus für ein Gebäude an der Kirche habe die Gemeinde „erstmal die Wunden lecken“ müssen, sagt Reichert. Nun sollen die Planungen wieder aufgenommen werden. Und zwar mit neuen Kirchenältesten, die am Ersten Advent von den Mitgliedern gewählt werden. Hier wie in Heddesheim.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.07.2019