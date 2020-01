Vertrag mit Schnell verlängert

Erneut bekam die in Ladenburg ansässige Firma Schnell den Zuschlag für die Jahresvertragsarbeiten im Bereich Tiefbau. Genauer: Der Gemeinderat der Römerstadt hat in seiner jüngsten Sitzung den Vertrag von 2019 zu den gleichen Bedingungen mit einem Auftragsvolumen von 380 000 Euro für 2020 verlängert, da die Zusammenarbeit laut Beschlussvorlage der Verwaltung „einwandfrei funktioniert“. Die Einzelaufträge im Einzelnen: Gemeindestraßenunterhaltung, Wasserläufe, Kanalunterhaltung (Abwasser), Rohrnetz (Trinkwasser), Friedhofswege und Unterhaltung von Feldwegen. Unabhängig davon informierte Stadtrat Karl-Martin Hoffmann (CDU) unter Hinweis auf einen entsprechenden Antrag seiner Fraktion zum städtischen Haushalt 2020 darüber, dass das Land die finanziellen Fördermittel zum Ertüchtigen von Feldwegen aufgestockt habe. Stadtbaumeister André Rehmsmeier will nun prüfen, ob die Stadt einen Antrag auf Zuwendungen stellen kann. pj

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.01.2020