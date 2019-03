Verwaltung stellt Bürgerbüro vor

Die Stadtverwaltung lädt zu einer Informationsveranstaltung am Dienstag, 26. März, um 19 Uhr in den Domhofsaal ein und präsentiert dort das Profil und Konzept des neuen Bürgerbüros erstmals der Öffentlichkeit. Neben einer Vorstellung der Aufgaben und Serviceleistungen, die Bürger zukünftig dort erwarten dürfen, besteht auch die Gelegenheit für Fragen und ein Kennenlernen der Mitarbeiterinnen.

Im Bürgerbüro wird eine Vielzahl von Dienstleistungen gebündelt, die zuvor in unterschiedlichen Bereichen der Stadtverwaltung angesiedelt waren. Bürgermeister Stefan Schmutz: „Durch das neue Angebot möchten wir Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Service bieten. Sämtliche Vorgänge werden von allen Mitarbeiterinnen gleichermaßen bearbeitet. Zugleich möchten wir durch eine Verstärkung des Teams, neue Öffnungszeiten sowie einer Online-Terminvergabe Wartezeiten möglichst vermeiden.“

Das Bürgerbüro befindet sich in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Reisebüros in unmittelbarer Nähe zum Rathaus. Derzeit laufen die letzten Arbeiten für den Innenausbau und die Einrichtung von fünf Arbeitsplätzen, so dass einem baldigen Start nichts mehr im Wege steht. Besonderer Wert wurde bei der Planung auf den barrierefreien Zugang und eine automatische Öffnung der Eingangstür gelegt. red

