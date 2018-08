VHS-Einrichtungen der Region rücken enger zusammen

Anzeige

Das Programm der Volkshochschule (VHS) Ladenburg-Ilvesheim für das kommende Winter-Semester ab Dienstag, 11. September, ist erschienen. Mit dem gedruckten 80-Seiten-Heft in ganz neuer Aufmachung präsentiert sich die VHS zugleich erstmals als eine von bundesweit bereits 400 Einrichtungen, die sich für ein einheitliches Logo als Erkennungsmerkmal entschieden haben, nämlich Schriftzug und Farbkleckse.

„Unser Programm ist aber nicht nur deshalb bunter und vielfältiger geworden“, sagt Geschäftsführerin Melanie Dommel. So biete ihr Haus im Rahmen des modularen Kurs- und Zertifikatssystems „Xpert Business LernNetz“ erstmals betriebswirtschaftliche Weiterbildungen in Form von Webinaren an, also Seminaren oder Kursen die im Internet abgehalten werden. „Teilnehmer haben die Möglichkeit, von zu Hause aus mit erfahrenen Online-Dozenten zu kommunizieren“, erklärt Dommel. Die elfteilige Kursreihe decke die Bereiche Finanz-, Rechnungs- und Personalwesen ab. Den Kurs Finanzbuchführung gibt´s in Zusammenarbeit mit der VHS Badische Bergstraße auch als Präsenzveranstaltung in Weinheim.

Neue künstlerische Angebote

Wie der „Mannheimer Morgen“ bereits berichtet, rücken vor allem die VHS-Einrichtungen Dossenheim, Edingen-Neckarhausen, Heddesheim, Ladenburg/Ilvesheim und Schriesheim/Wilhelmsfeld enger zusammen, um ihr Angebot an Kursen, Vorträgen und Studienfahrten weiterzuentwickeln. Dies betont auch Dommel beispielsweise unter Hinweis auf den Vortrag „Kann man Glück lernen?“ von Professor Ernst Fritz-Schubert in Dossenheim oder das Gesprächskonzert „Freude an Variationen“ mit Birgitta Lutz am Klavier im Neckarhäuser Schloss (Sonntag, 14. Oktober, 17 Uhr, 15 Euro). Mit Schriesheim und Heddesheim geht es schon am Donnerstag, 27. September, in die Rosenstadt Eltville und am Mittwoch, 24. Oktober, nach Metz (Centre Pompidou).