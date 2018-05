Viel Beifall und Blumen für zehn Jahre „Bollywood“-Tanz

Anzeige

Die Besucher des Frühlingsballs beim Tanzsportclub (TSC) Blau-Silber Ladenburg haben nicht nur ihrem Hobby gefrönt und ausgiebig getanzt: In den Pausen genossen alle auch sehenswerte Programmbeiträge. Neben der beliebten TSC-Nostalgiegruppe trat das erfolgreiche Standardpaar Markus und Marion Mäurer aus Sinsheim auf. Zum Auftakt brachte die „Bollywood“-Gruppe von TSC-Trainerin Heidi Wawersig einen Hauch von Indien in die Lobdengauhalle.

Dabei handelt es sich um Formationstänze aus der indischen Filmmetropole Mumbai, die früher jedoch Bombay hieß. In Anspielung auf Hollywood entstand daraus die Namenskreuzung „Bollywood“. Dass die Darbietungen einschließlich eines Solos besonders authentisch herüberkamen, lag nicht nur an der akribischen Vorbereitung, sondern auch an zwei Tänzerinnen, die schon seit Gründung dieser Gruppe vor zehn Jahren dabei sind.

Eine davon, Jana Riedling, war damals erst zwölf, als sie bei der ausgebildeten Bühnentänzerin Wawersig einstieg. „Ich träumte davon, einmal Profi-Tänzerin in Indien zu werden“, erzählt die Dossenheimerin, die sogar begann, die Sprache Hindi zu erlernen.