„Viel Emotion muss im Spiel sein“

Es ist Abend. Drei Frauen aus drei Generationen sitzen in Alltagskleidung an einem einfachen Holztisch. Es sind Schauspielerinnen der Theaterinitiative Ladenburg (TiL). Der 40. Geburtstag der Truppe steht an. Die Erfahrenste, Ulrike Christmann, ist seit der Gründung im Jahr 1978 aktiv. Tabea Bühler, mit 21 die Jüngste in der Runde, wirkt erst zum zweiten Mal mit. Anne Glombitza gehört seit 2010 dazu. Die drei bereiten auch die Ausstellung zum Jubiläum vor: In der „Pflastermühle“ des Ladenburger Jugendzentrums „Kiste“, wo die TiL seit 38 Jahren Stücke inszeniert, sichten sie Fotos. Da treffen Presseleute ein. Ihre Fragen lösen Erinnerungen und Reflexionen aus.

Ulrike Christmann: Diese Aufnahmen sind toll. Seht mal: Zu unserem ersten Stück, das war 1980 Brechts „Kleinbürgerhochzeit“, gab es Schmalzbrote. Das konnte man damals eigentlich nur in der „Kiste“ machen, wo alles ein bisschen wild war. Aber wir haben trotzdem noch bis 1988 in der VHS, also der Volkshochschule, geprobt. Damals waren auch Gründungsmitglied Heike Pfisterer sowie Christa Pittner und Rainer Buchinger, die bis heute mitwirken, schon dabei. War das immer eine Schlepperei mit den Bühnenbildern! Doch hat uns die damalige VHS-Leiterin Eva-Maria Scheffel immer schwer gefördert.

„Das Tagebuch der Anne Frank“ Bei der aktuellen TiL-Inszenierung führt Christine Heinzel bereits zum sechsten Mal Regie. Davor wirkte Matthias Paul siebenmal als Spielleiter mit. Weitere langjährige TiL-Regisseure: Tobias Morlinghaus, Eva Martin-Schneider, Peter Werner. „Das Tagebuch der Anne Frank“, ein Schauspiel in zwei Akten über das schwierige Erwachsenwerden und zugleich eine Geschichte über Unterdrückung und Verfolgung, wird ab Samstag, 28. April, um 20 Uhr (Premiere) insgesamt sieben Mal in der „Pflastermühle“ (Wallstadter Straße 36-38) aufgeführt. Eintritt: 12 Euro. Vorverkauf: VHS Ladenburg-Ilvesheim und Linea-Schuhe, Ladenburg (Hauptstraße 16). Reservierung: Im Internet unter www.til-ladenburg.de. pj

Tabea Bühler: Damals war ich noch gar nicht geboren. Als Schülerin am Carl-Benz-Gymnasium hatte ich zwar früher schon etwas Bühnenluft geschnuppert. Aber dass ich bei meiner erst zweiten Inszenierung mit der TiL 2018 die Hauptrolle der „Anne Frank“ übernehmen darf, freut mich sehr. Es fällt mir leicht, in diese zwiespältige Rolle zu schlüpfen. An der TiL begeistert mich das hohe Niveau und dass an jeder Szene lange gefeilt wird, damit es beim Publikum gut ankommt.